TUTTI GLI UOMINI DI RENZI IN CAMPO PER LE POLITICHE: DALL’ASSESSORE CAPUTO AI CONSIGLIERI REGIONALI

Italia Viva scende in campo con i pezzi da 90 per le prossime elezioni politiche: all’appello di Matteo Renzi, in Campania, hanno subito risposto i vertici regionali del partito che si apprestano a candidarsi nei rispettivi collegi e circoscrizioni di tutta la Regione. E’ già in campo con la sua candidatura al Senato l’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo che, proprio nella giornata di ieri, ha comunicato la sua decisione al Presidente della Regione Vincenzo De Luca. In corsa tutti gli altri consiglieri regionali a cominciare dal Capogruppo Tommaso Pellegrino, che sta anche mettendo in piedi una lista competitiva da presentare in Provincia di Salerno, in collaborazione con l’altro consigliere regionale Enzo Alaia, rappresentante della Provincia di Avellino. I sondaggi sorridono ad Italia Viva in Campania, un territorio che già alle ultime regionali tributo’ un ottimo risultato elettorale al partito di Matteo Renzi. Insieme ai consiglieri regionali, anche i dirigenti campani saranno in campo: a cominciare dall’ex Senatrice Angelica Saggese, oggi coordinatrice regionale del partito.

