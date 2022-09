ULTIMI SONDAGGI: SALE ANCORA FDI, BENE IL TERZO POLO, SCATTO IN AVANTI PER IMPEGNO CIVICO

Ultimi giorni di sondaggi pubblici – dopo di che scatterà il divieto di pubblicazione ma non di realizzazione – in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 Settembre. E, secondo quanto realizzato da Noto Sondaggi, per conto di Porta a Porta, continua l’ascesa di Fratelli d’Italia, oggi stimato al 24,8% su base nazionale. I numeri in Campania sono molto piu’ alti e questo consentirebbe, per la Camera dei Deputati, la possibile elezione di quattro deputati tra Salerno e Caserta, con la certezza anche per il consigliere regionale Nunzio Carpentieri.

Azione Italia – Viva poco sotto l’8%: anche in questo caso a giocare la partita è il numero 2 della lista Camera dei Deputati Antonio D’Alessio che, in caso di elezione di Mara Carfagna nella Circoscrizione Puglia, si ritroverebbe in Parlamento, a condizione di ottenere una ottima percentuale sui territori di Salerno ed Avellino.

La vera sorpresa del sondaggio di Noto è il 2,2%, dato in crescita su base nazionale, per Impegno Civico, il partito di Tabacci e Di Maio: l’obiettivo del 3% non sembra piu’ tanto lontano e, considerate le alte percentuali campane e salernitane di IC (tra il 4 ed il 5%), a giocarsi una partita importante è il parlamentare salernitano Cosimo Adelizzi.