UNISA, ATTESA PER LA DATA DELLE ELEZIONI. NEL FINE SETTIMANA LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO

Dopo quella di Alessandra Petrone, ieri l’annuncio della candidatura Pietro Campiglia: si avvicina la data delle elezioni per il rinnovo della carica di Rettore all’interno di Unisa e si presentano anche le prime candidature. Intanto, stando alle voci di dentro, nel corso del fine settimana prossimo, sarà pubblicato il Decreto, firmato dalla decana Tortora, con il quale sarà stabilita la data del voto: 10 o 16 Giugno le ipotesi sul campo, ma tutto sarà piu’ chiaro a partire dai prossimi giorni. E, a quel punto, partiranno le grandi manovre per la scelta del nuovo Rettore di Unisa che avrà il compito di guidare l’ateneo salernitano per i prossimi 6 anni.

