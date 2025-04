REGIONALI 2025. DE LUCA PENSA A CANDIDATURA CAPOLISTA: “ASPETTIAMO MOTIVAZIONI CONSULTA”

“Perche’ solo capolista? Intanto sono in concorrenza con Trump per il papato”. Risponde cosi’ Vincenzo De Luca ai giornalisti che gli chiedono se, dopo la sentenza della Corte costituzionale che gli impedisce di correre per il terzo mandato alla guida della Regione Campania, stia pensando di presentare una sua lista e candidarsi come consigliere di questa lista civica in tutte le province. “Verifichiamo se e’ possibile candidarsi come capolista – aggiunge il ‘governatore’ a margine della presentazione del ‘Ravello Festival’, mettendo da parte l’ironia – stiamo aspettando la motivazione della sentenza dell’altissima Corte”.

Tornando sul presente, De Luca assicura che “sicuramente si completera’ il programma di questo governo regionale”. Ai cronisti che incalzano, chiedendogli se stia pensando a un suo nome per la presidenza della Regione, l’ex sindaco di Salerno sorride e dice: “De Luca…”.