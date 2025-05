UNISA. ELEZIONI RETTORE: SI VOTA IN PRESENZA, BOCCIATA LA LINEA DI LOIA

A differenza di quanto richiesto dal Rettore Loia, sostenuto dal Direttore Generale di Unisa e dalla Cisl, le prossime elezioni per il Rettore di Unisa si terranno in presenza e non, invece, da remoto, evitando rischi di controllo del voto. Nel corso della riunione del Senato Accademico, tenutasi questa mattina, la linea del voto da remoto è stata riposta nel cassetto, rispettando, invece, come da Statuto, la decisione della Decana Genny Tortora che, da giorni, ha già firmato il Decreto Elettorale, regolarmente inviato agli uffici del Rettore, ma non ancora pubblicato. Il Decreto prevede che il voto avvenga in persona e con schede cartacee, cosi’ come avvenuto in tutti gli Atenei d’Italia. Il decreto elettorale contiene anche le date per il voto che inizierà il 23 ed il 24 Giugno con il primo turno. Poi, a seconda dell’esito del voto, si procederà con gli altri turni, fino al quarto quando i candidati saranno solo i due che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in un vero e proprio ballottaggio.

