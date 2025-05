DA GENNARO SANGIULIANO A MARA CARFAGNA: I BIG CANDIDATI ALLE PROSSIME REGIONALI

Gennaro Sangiuliano, già Ministro della Cultura, è uno dei nomi forti della lista di Fratelli d’Italia in Provincia di Napoli: l’attuale corrispondente Rai da Parigi, con ogni probabilità, in vista delle prossime elezioni regionali in Campania, sarà il capolista del partito di Giorgia Meloni a Napoli. E se c’è un ex Ministro con FDI, ce ne è un altro con Noi Moderati: anche Mara Carfagna pare destinata ad una candidatura al Consiglio Regionale nel partito di Maurizio Lupi, di cui la stessa è anche Segretario Nazionale.

E gli altri partiti di Centro Destra ? Non è escluso che la Lega, in alcune province, possa giocarsi la carta Vannacci che, alle ultime elezioni Europee, in Campania ha fatto incetta di consensi. Difficile, invece, che Forza Italia possa ricorrere a qualche nome di richiamo, salvo che non voglia scendere in campo direttamente il Coordinatore Regionale Fulvio Martusciello.