NOI MODERATI A NAPOLI VERSO LE REGIONALI 2025 CON LUPI, CARFAGNA E PIANTEDOSI

Sabato 17 maggio, a partire dalle ore 9, si terra’ a Napoli presso l’Hotel Ramada (via Galileo Ferraris 40) la manifestazione ‘Noi e la Campania – In ascolto per una Regione di Diritti e Sviluppo’, promossa da Noi Moderati. Interverranno il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, il segretario nazionale Mara Carfagna e Pino Bicchielli, vicepresidente del partito e presidente della commissione parlamentare d’inchiesta sul Dissesto idrogeologico e sismico. A concludere i lavori sara’ il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Aprira’ la giornata l’avvocato Riccardo Guarino, coordinatore di Noi Moderati per la provincia di Napoli. Seguira’ il confronto con il senatore Antonio Iannone, sottosegretario a Infrastrutture e trasporti e coordinatore regionale di FdI; il senatore Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di FI, Gigi Casciello, coordinatore regionale di Nm e Giampiero Zinzi, coordinatore regionale della Lega. A moderare i lavori sara’ l’onorevole Paolo Russo.

