REGIONALI 2025. L’INDISCRETO, ACCORDO M5S E CASILLO (PD) PER LA VICE PRESIDENZA

Secondo quanto riportato, questa mattina, da alcuni organi di informazione nazionale, tra il Movimento 5 Stelle di Roberto Fico ed il Capogruppo del Pd in Consiglio Regionale Mario Casillo, ci sarebbe una intesa di massima, in vista delle prossime elezioni regionali, per lasciare spazio proprio allo stesso esponente del Partito Democratico alla Vice Presidenza della Giunta Regionale. Semplice fantapolitica ?

Intanto, nell’area di centro sinistra di tutta la Regione Campania, cresce l’attesa per un eventuale e possibile faccia a faccia tra il Presidente della Regione Vincenzo De Luca e la Segretaria Nazionale del Pd Elly Schlein.