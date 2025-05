GIOVANNI GUZZO: “APPROVATA ALL’UNANIMITA’ MIA MOZIONE PER COMMISSARIATO PS VALLO DI DIANO”

“Oggi a Palazzo Sant’Agostino, in seduta consiliare è stata discussa e approvata all’ unanimità la mozione da me presentata e inserita nell’ordine del giorno del Consiglio Provinciale, sulla proposta di istituire un Commissariato di Polizia di Stato nel Vallo di Diano.” Lo scrive il Vice Presidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo.

Il territorio a sud della provincia di Salerno, che comprende il Vallo di Diano e i territori contigui (Golfo di Policastro, Zona del Bussento, Zona del Tanagro, Alburni e Valle del Calore) è una vasta area geografica attraversata dall’autostrada del Mediterraneo e quindi, in una posizione strategica facilmente accessibile e individuata dalle organizzazioni criminali come snodo per traffici illeciti. I dati della DIA confermano l’aumento di attività criminose e reati ambientali che danneggiano l’ecosistema.

Il Vallo di Diano ha una crescente necessità di sicurezza, tenuto conto anche della notevole distanza dei più vicini Commissariati di Polizia di Stato di Battipaglia e di Agropoli, della difficoltà degli agenti della Guardia di Finanza e dei Carabinieri a coprire efficientemente una zona così vasta, e in vista degli importanti investimenti per l’Alta Velocità, ulteriore occasione per la proliferazione di attività illecite.

La sicurezza di questi territori non può più attendere! Come Provincia, abbiamo il dovere di dare voce ai timori dei cittadini e alle delibere di approvazione della proposta di istituzione di un Commissariato di Polizia di Stato della maggioranza dei Comuni del Vallo di Diano, e di intervenire presso il Ministero dell’Interno e le altre sedi competenti, affinché queste istanze siano accolte e siano avviate al più presto, tutte le azioni per l’istituzione del Commissariato di Polizia quale presidio di coordinamento delle attività di sicurezza e contrasto alla criminalità organizzata del Vallo di Diano e dei territori limitrofi.