UNISA. RECORD PER LAUREA GIURISTI IMPRESA: SECONDA IN ITALIA PER COLLOCAZIONE MERCATO DEL LAVORO

“Un altro importante traguardo per il nostro Dipartimento che vede, ai primi posti della classifica nazionale del Censis, il nostro Corso di Laurea in Giurista d’Impresa. I dati del Censis sono davvero importanti perchè dicono che la Scuola d’Impresa per Giuristi del DSG di UNISA è al secondo posto in Italia per la velocità con la quale i laureati riescono a collocarsi nel mondo del lavoro.”

Lo scrivono i responsabili del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno.

Un risultato eccezionale, frutto di un lavoro portato avanti da anni, anche grazie alla stretta collaborazione avviata con il mondo delle imprese. La Scuola per Giuristi d’Impresa del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno, inoltre, nella classifica generale del Censis è risultata quinta in assoluto, ma prima tra tutte le Scuole del Meridione d’Italia. Siamo particolarmente soddisfatti dei traguardi raggiunti e siamo certi che, già a partire dal prossimo anno Accademico, sarà possibile fare ancora meglio, nell’ottica della formazione dei nostri studenti e per la loro concreta collocazione all’interno del mondo del lavoro.