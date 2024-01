VALENTINO GRANT (LEGA): RIPARTE DA AVEZZANO LA CAMPAGNA DI ASCOLTO DEI TERRITORI

L’europarlamentare del Gruppo Id Lega Valentino Grant riprende la sua campagna di ascolto e di informazione sui territori, per illustrare le opportunità che l’Europa offre alle piccole e medie imprese italiane. Il prossimo incontro pubblico è fissato per il 19 Gennaio, ad Avezzano, dove Grant porterà il suo contributo di idee e di progetti per tutta l’economia locale.

“In un mondo in rapida evoluzione,” scrive l’Eurodeputato Valentino Grant, ” è essenziale stare al passo con le ultime agevolazioni e opportunità disponibili per le piccole e medie imprese. Non perderti questa chance unica per fare la differenza nel futuro della tua impresa!”