VERSO IL GOVERNO. OGGI L’INCONTRO TRA GIORGIA MELONI E SILVIO BERLUSCONI

Torna il sereno all’interno della coalizione di centro destra che vinto le elezioni politiche del 25 Settembre ? Pare proprio di si perchè, dopo una domenica di contatti telefonici e di lavoro di mediazione per i pontieri, quella di oggi, lunedì, potrebbe essere la giornata decisiva per sbloccare le trattative per la composizione del Governo.

E’ stato fissato, intanto, per lunedì l’incontro con Silvio Berlusconi. I due leader si vedranno di persona a via della Scrofa, come riferiscono fonti di FdI e FI. Oggi ci sono stati contatti telefonici.