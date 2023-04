VERSO LE EUROPEE 2024. IL PD IN CAMPANIA PARTE DAGLI USCENTI PICIERNO E ROBERTI

Pina Picierno e Franco Roberti, da europarlamentari uscenti, eletti nella tornata elettorale del 2019, puntano ad una ricandidatura alle prossime europee. Si parte da questi due nomi, in Campania, per il Partito Democratico e per la nuova gestione del Pd che, in Regione, resta ancora commissariato. Tanto la Picierno quanto Roberti, proprio in questi giorni, stanno mettendo a punto l’avvio di una campagna elettorale che, per le dimensioni del Collegio e per il sistema elettorale, richiedono tempi abbastanza lunghi ma anche, e soprattutto, il sostegno delle strutture di partito presenti sul territorio. Entrambi, pero’, attendono anche che da Roma arrivi l’ok per la ricandidatura che sembra, almeno fino ad oggi, scontata per entrambi.

Share on: WhatsApp