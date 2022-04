VERSO LE POLITICHE 2023. PER IL SENATO UNINOMINALE NEL PD E’ CORSA A TRE: PICARONE, ALFIERI E TORQUATO

Calano le quotazioni di Franco Picarone, attualmente consigliere regionale del Partito Democratico, come possibile candidato al Senato nel Collegio Uninominale per le prossime elezioni politiche del 2023. Al suo nome, da qualche giorno, si affianca anche quello del Sindaco di Capaccio Franco Alfieri che, per lasciare spazio nel Collegio Camera Cilento a Federico Conte, potrebbe essere dirottato sul Collegio senatoriale, piu’ ampio ed impegnativo, da affrontare con il sostegno incondizionato di tutto il Partito Democratico. Tra i due litiganti, pero’, a godere potrebbe essere il terzo: si tratta dell’attuale sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato che, in queste settimane, è in campo per sostenere la candidatura a sindaco di Paolo De Maio. In caso di vittoria per quest’ultimi, per Torquato si potrebbero spalancare le porte di una candidatura al Senato sotto il simbolo del Partito Democratico.

