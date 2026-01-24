VERSO LE POLITICHE 2027. ENZO MARAIO LANCIA LA SFIDA CON IL MOVIMENTO AVANTI ITALIA

Dopo le Regionali del 2025, con il successo importante ottenuto soprattutto in Campania, adesso Enzo Maraio, Segretario Nazionale del Psi, lancia la sfida per le prossime elezioni politiche del 2027, con il Movimento Avanti Italia, presentato a Roma, alla presenza di numerosi esponenti del centro sinistra, a cominciare dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

“Avanti per l’Italia” scrive Enzo Maraio, ” è il nuovo progetto politico promosso dai Socialisti per rafforzare e rinnovare l’area riformista del centrosinistra. Lo abbiamo immaginato con l’obiettivo di unire il riformismo socialista, il cattolicesimo democratico, l’area repubblicana e l’associazionismo civico in una piattaforma comune capace di parlare al mondo del lavoro, ai giovani, ai territori e alle energie democratiche del Paese. A Roma un dibattito di grande qualità.”