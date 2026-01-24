FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “ESPERIENZA CIRIELLI IN CONSIGLIO REGIONALE, ASPETTATEVI SORPRESE”

“Edmondo Cirielli è ancora consigliere regionale e non ha fatto alcuna opzione. Ha lavorato bene fino a oggi e francamente non comprendo questo dibattito”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, a proposito delle indiscrezioni sulla possibile chiusura dell’esperienza di Edmondo Cirielli in Consiglio regionale e del tema del capo dell’opposizione.

“C’è una frenesia nel ritenere già conclusa l’esperienza di Cirielli in Consiglio regionale”, aggiunge Martusciello. “Conoscendolo – conclude il segretario regionale di Forza Italia – suggerisco prudenza nelle letture affrettate. Aspettatevi sorprese”.