FULVIO MARTUSCIELLO (FI): “ESPERIENZA CIRIELLI IN CONSIGLIO REGIONALE, ASPETTATEVI SORPRESE”

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania

“Edmondo Cirielli è ancora consigliere regionale e non ha fatto alcuna opzione. Ha lavorato bene fino a oggi e francamente non comprendo questo dibattito”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania, a proposito delle indiscrezioni sulla possibile chiusura dell’esperienza di Edmondo Cirielli in Consiglio regionale e del tema del capo dell’opposizione.

“C’è una frenesia nel ritenere già conclusa l’esperienza di Cirielli in Consiglio regionale”, aggiunge Martusciello. “Conoscendolo – conclude il segretario regionale di Forza Italia – suggerisco prudenza nelle letture affrettate. Aspettatevi sorprese”.

Related Posts

Gennaio 23, 2026

MASSIMO GRIMALDI (LEGA): “CAPO OPPOSIZIONE, FIGURA DA STATUTO. DIMISSIONI CIRIELLI ? C’E’ SANGIULIANO”

Gennaio 23, 2026

REGIONE CAMPANIA. MARTUSCIELLO (FI): “SE SI DIMETTE CIRIELLI NON CI SARA’ CAPO OPPOSIZIONE”

Gennaio 23, 2026

ROBERTO CELANO (FI) INTERROGA IL PRESIDENTE FICO SUGLI IMPIANTI SPORTIVI A SALERNO