ROBERTO CELANO (FI): “ADESIONE DI MIMI’ MINELLA RAFFORZA IL NOSTRO PARTITO SUL TERRITORIO”

“Accolgo con grande soddisfazione l’adesione del consigliere regionale Mimì Minella a Forza Italia. Si tratta di un ingresso importante che rafforza ulteriormente il nostro gruppo consiliare e conferma la credibilità e l’attrattività del progetto politico che stiamo portando avanti con coerenza e determinazione”.
Lo dichiara Roberto Celano, segretario provinciale di Forza Italia e vice capogruppo in Consiglio regionale della Campania.
“L’ingresso di un ulteriore consigliere regionale – prosegue Celano – rappresenta un valore aggiunto per l’azione di opposizione responsabile e costruttiva che Forza Italia svolge in Regione e contribuisce in modo significativo al processo di radicamento territoriale su cui stiamo lavorando con grande intensità, in particolare nella provincia di Salerno e in tutta la Campania”.
“Forza Italia – conclude – continua a essere la casa politica naturale per chi crede in un centrodestra moderato, riformista ed europeista, capace di dare risposte concrete ai cittadini, alle imprese e ai territori. A Mimì Minella rivolgo un sincero augurio di buon lavoro”.
