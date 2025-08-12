VERSO LE REGIONALI. CIRIELLI A CONTURSI TERME IL 18 AGOSTO CON IL PIANO MATTEI

Il Vice Ministro agli Esteri Edmondo Cirielli è il primo a tornare, dopo la breve pausa estiva, all’attività politica pubblica con un evento, in programma per il 18 Agosto, a partire dalle 18:00, a Contursi Terme, dove l’esponente di Fratelli d’Italia illustrerà le ultime novità sul Piano Mattei, il programma voluto dal Governo Meloni, per aumentare il peso specifico dell’Italia nel settore dell’energia. Un semplice dibattito su di un tema nazionale ? E’ molto probabile che Cirielli, come già accaduto nelle scorse settimane, in occasione dell’evento di Contursi Terme possa intervenire sul delicato tema delle Regionali in Campania e sulle trattative, tutt’ora in corso, all’interno del centro destra nazionale, per la scelta del nome del candidato Presidente.