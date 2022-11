VICEMINISTRI E SOTTOSEGRETARI: DOMANI 2 NOVEMBRE IL GIURAMENTO A PALAZZO CHIGI

E’ stato fissato per domani l’appuntamento, a Palazzo Chigi, per i neo Vice Ministri e Sottosegretari, nominati nel corso dell’ultimo Consiglio dei Ministri, per il giuramento che avverrà nelle mani del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Arriva, dunque, il momento del giuramento per i campani Edmondo Cirielli, Pina Castiello e Tullio Ferrante, rispettivamente Vice Ministro agli Esteri, Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e alle Infrastrutture.

Si svolgerà domani, mercoledì 2 novembre, alle 11.00 a Palazzo Chigi, la cerimonia di giuramento dei sottosegretari del Governo di Giorgia Meloni. Lo rende noto un comunicato della presidenza del Consiglio. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito e sul canale YouTube del Governo e le immagini saranno messe a disposizione dei media sui consueti canali.