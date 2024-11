VIETRI E IANNONE (FDI): “OK A NUOVO CODICE STRADA, OPPORTUNITA’ PER COMUNI COSTA D’AMALFI”

“Con il voto definitivo di questa mattina in Senato della Legge di modifica del Codice della Strada sarà possibile realizzare una importante opportunità per la Costa d’Amalfi, cioè istituire la ZTL urbana. Grazie al Governo Meloni e a Fratelli d’Italia si concretizza una possibilità di legge a cui il territorio aspirava da tempo e che nella scorsa legislatura il Pd non era stato capace di concretizzare. Governo e Parlamento hanno fatto la loro parte ora aspettiamo che la Regione Campania faccia celermente la propria per offrire questo importante strumento al problema di mobilità di questa grande realtà turistica internazionale, orgoglio della provincia di Salerno”. Lo dichiarano il Deputato di Fratelli d’Italia, Imma Vietri, primo firmatario alla Camera dell’emendamento ZTL urbano, e il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, che ha seguito l’iter di approvazione definitiva in Senato.

