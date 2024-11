VINCENZO DE LUCA AD UNISA: “DUE O TRE MANDATI ? A ROMA SONO ESTRANEI AI PROBLEMI DELLA GENTE”

“Da agosto 2023 fino a quando abbiamo firmato l’accordo di coesione, il Cipess lo ha ratificato la settimana scorsa, abbiamo perso 14 mesi di tempo. Abbiamo dovuto combattere come sempre con le unghie e con i denti e alla fine siamo arrivati al risultato. Oggi però abbiamo un problema: dobbiamo recuperare un anno e mezzo di ritardo, altrimenti rischiamo di perdere miliardi di euro e di non aprire i cantieri. Ma mica nel dibattito politico nazionale è presente questo dato. No, solo idiozie. Le alleanze, un mandato, due mandati, tre mandati. Noi abbiamo il tempo che ci brucia sulla carne, dovremmo utilizzare i minuti e c’è gente a Roma che si diverte a parlare di imbecillità perché totalmente estranea ai problemi del nostro territorio e alla gente in carne e ossa”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto a Fisciano (Salerno) alla presentazione del Dossier regionale sulle povertà 2024. “Questo è il carattere della politica italiana nel 90% dei casi: totale estraneità alla gente di carne ed ossa”, ha aggiunto De Luca.

