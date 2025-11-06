VINCENZO DE LUCA: “RIMANERE CONCENTRATI SUL LAVORO DA SVOLGERE”

“Sulle linee di trasporto ci sono ancora lavori da ultimare, bisogna rimanere concentrati”. Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca a marine dell’inaugurazione della nuova stazione della Cumana a Baia, mandando un messaggio al suo successore dopo le elezioni.
“Ora – ha detto De Luca – facciamo un intervento di due mesi nelle gallerie della Cumana che hanno avuto dei danni per il bradisismo e su cui serve sicurezza per i viaggiatori, poi si completa anche tutto il resto con altri 20 milioni di investimenti che già ci sono. Bisogna rimanere concentrati sul lavoro. Ricordo che in questi anni abbiamo cominciato a valorizzare l’area flegrea con Procida Capitale della Cultura con investimenti imponenti, poi con fondi per Pozzuoli sul Rione Terra e a Bacoli in un territorio ricco di storia e che ha un forte obiettivo di sviluppo turistico. Serve continuare a lavorare senza ripensamenti, all’ultimo respiro, senza politica politicante. Sappiano tutti che per cambiare la realtà servono fatica, lavoro, studio degli impegni, e che invece le parole di propaganda non danno realtà. Io comunque non andrò in Australia, sto qui per fare controlli e stimolare che la Regione non torni nella palude quando la prendemmo noi. Sono molto fiducioso ma comunque terremo gli occhi aperti”.

