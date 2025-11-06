IMMA VIETRI (FDI): “CIRIELLI IN RIMONTA NEI SONDAGGI, CAMPANI VOGLIONO IL CAMBIAMENTO”

“E’ straordinario il dato diffuso da Noto Sondaggi a ‘Porta a Porta’. In meno di venti giorni il candidato del centrodestra in Campania Edmondo Cirielli ha recuperato oltre dodici punti su Roberto Fico. Si percepisce entusiasmo in tutti i territori della Regione: la voglia di cambiamento sembra ormai inarrestabile. I cittadini vedono in Cirielli la figura piu’ capace per riportare competenza, concretezza e coerenza alla guida della Campania, dopo dieci anni di centrosinistra segnati da inefficienze e promesse mancate. Ora pancia e terra per puntare al sorpasso nell’interesse dei campani”.

 Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri, commissario provinciale del partito a Salerno.

