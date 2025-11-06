MASSIMO GRIMALDI (LEGA): “BENE RINNOVO CONTRATTO PER IL SETTORE SCUOLA”

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania

“Il Governo dimostra la propria determinazione a intervenire sul lavoro e sul reddito dei cittadini, con un provvedimento che aumenta gli stipendi in diversi comparti fondamentali per la crescita dei territori. Il nuovo decreto rappresenta un passo decisivo per valorizzare il personale che ogni giorno contribuisce allo sviluppo del Paese, con particolare attenzione ai settori pubblici strategici e alle aree del Mezzogiorno”.
Lo dichiara Massimo Grimaldi (Lega), consigliere regionale della Campania, commentando le misure varate dal Governo.
“Dopo anni di promesse – prosegue Grimaldi – arriva un segnale concreto. Si investe finalmente sulle persone, riconoscendo il ruolo essenziale di chi opera nella scuola, nella pubblica amministrazione e nei servizi locali, in settori che più di altri incidono sulla qualità della vita e sulla competitività dei territori. Nel Sud, in particolare, l’intervento non è solo sostegno economico, ma incentivo per trattenere competenze, attrarre nuovi talenti e rafforzare il capitale umano”.

