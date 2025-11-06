GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI) A ROCCAPIEMONTE PER UN NUOVO COMITATO ELETTORALE

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

Continua, su tutto il territorio della Provincia di Salerno, la campagna elettorale di Giuseppe Fabbricatore, candidato nella lista di Fratelli d’Italia, a sostegno della candidatura a Presidente di Edmondo Cirielli. Fabbricatore domani, venerdi’ 7 Novembre, sarà a Roccapiemonte per l’apertura di una nuova sede elettorale. L’appuntamento è alle 19:00 insieme con il Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma, il Coordinatore Regionale di Fdi Campania Antonio Iannone ed altri dirigenti locali e provinciali del partito di Giorgia Meloni.

Related Posts

Novembre 5, 2025

TERESA VASTOLA (CASA RIFORMISTA): “DOMENICA A SAN VALENTINO CON MARIA ELENA BOSCHI”

Novembre 5, 2025

MASSIMO FIENGO (A TESTA ALTA): “DIFENDERE IL LAVORO FATTO IN 10 ANNI DA DE LUCA”

Novembre 5, 2025

MICHELE CAMMARANO (M5S): “AD UNISA PRESENTAZIONE VOLUME SU AREE INTERNE”