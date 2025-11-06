GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI) A ROCCAPIEMONTE PER UN NUOVO COMITATO ELETTORALE

Continua, su tutto il territorio della Provincia di Salerno, la campagna elettorale di Giuseppe Fabbricatore, candidato nella lista di Fratelli d’Italia, a sostegno della candidatura a Presidente di Edmondo Cirielli. Fabbricatore domani, venerdi’ 7 Novembre, sarà a Roccapiemonte per l’apertura di una nuova sede elettorale. L’appuntamento è alle 19:00 insieme con il Sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma, il Coordinatore Regionale di Fdi Campania Antonio Iannone ed altri dirigenti locali e provinciali del partito di Giorgia Meloni.

