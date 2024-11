20 O 23 DICEMBRE: ECCO LA DATA POSSIBILE PER IL CONSIGLIO REGIONALE SUL BILANCIO 2025

Venerdi’ 20 Dicembre oppure Lunedi’ 23 Dicembre: sono queste le date possibili per la convocazione del Consiglio Regionale della Campania, chiamato a discutere ed approvare la legge di Bilancio 2025, quella che accompagnerà la maggioranza del Presidente della Regione De Luca all’appuntamento elettorale dell’Ottobre del prossimo anno.

In attesa che il provvedimento, dopo il passaggio in Giunta, arrivi al vaglio della Commissione Bilancio, per la presentazione degli “emendamenti mancia” da 200mila euro in favore di ogni singolo consigliere regionale di maggioranza, la data del consiglio assume anche un valore politico.

De Luca si dimetterà dopo il voto sul bilancio per andare al voto a fine marzo 2025 e, quindi, spiazzare il Pd ed anche il Centro Destra. Se dovesse farlo, tutto accadrà dopo il voto sulla Legge di Bilancio ed ecco, allora, che il Consiglio Regionale del 20 o del 23 Dicembre potrebbe, anche, essere l’ultimo della consiliatura in corso, iniziata ad Ottobre del 2020.