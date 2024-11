NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “FIUME SARNO, LAVORI A FINE ANNO. ACCOLTA MIA RICHIESTA PER SECONDO LOTTO”

I lavori annunciati per l’inizio di novembre, come temevo, non sono ancora partiti e cominceranno a fine anno. Lo ha detto il Vice presidente della Regione, Fulvio Bonavitacola, presente in audizione insieme ai tecnici di GORI, ARPAC e Consorzio di Bonifica. Parliamo del primo lotto di lavori sul Rio Sguazzatorio, per un tratto di poco meno di 2 chilometri, che dovrebbe portare i primi benefici in particolare al territorio del comune di Scafati. Il ritardo sarebbe dovuto alla necessità di procedere ad alcuni ulteriori passaggi amministrativi, che hanno allungato i tempi.