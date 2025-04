25 APRILE. EDMONDO CIRIELLI: “IL MIO EROE E’ SALVO D’ACQUISTO, PARTIGIANI COMBATTEVANO PER UNIONE SOVIETICA”

“Eccolo il mio eroe della Resistenza: Salvo D’Acquisto. Il 25 APRILE festeggiamo anche lui . Un Carabiniere pronto a dare la vita per la libertà del suo popolo . È il 25 aprile si festeggia appunto la riconquista della LIBERTÀ . Dobbiamo ringraziare i tanti italiani che, militari o civili, rischiarono la vita e molti la persero per l’Italia e per la libertà del suo popolo . Il loro sacrificio contro la Germania Nazista e lo Stato Fascista divenuto suo fantoccio andrà ricordato sempre . Non potrò mai festeggiare però quegli italiani che non combattevano né per l’Italia né per la libertà.”

Lo scrive Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Esteri, esponente di Fratelli d’Italia.

I Partigiani COMUNISTI , molto di loro ladri e assassini , combatterono per l’UNIONE SOVIETICA e per instaurare un’altra DITTATURA . I nipoti non pentiti di questi traditori oggi egemonizzano le celebrazioni . Con loro io non potrò mai condividere la festa della LIBERAZIONE