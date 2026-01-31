A CAMPAGNA INCONTRO TRA I RAPPRESENTANTI DELLA LEGA ED AURELIO TOMMASETTI

La Lega Salvini Premier Campagna incontra Aurelio Tommasetti. Un momento di confronto e condivisione che segna una fase di ritrovata compattezza del partito sul territorio, nel segno dell’unità e della volontà di fare bene,

con rinnovato entusiasmo, passione e fiducia nel futuro. L’incontro ha rappresentato un’occasione importante per rinsaldare il legame tra la base territoriale e la dirigenza nazionale, riaffermando l’impegno della Lega nel lavorare con serietà, coerenza e spirito di servizio per la crescita e lo sviluppo delle comunità locali. Attorno alla figura di Aurelio Tommasetti si è registrato un clima di forte partecipazione e condivisione, segno di un entusiasmo ritrovato e di una rinnovata spinta politica.

«Colgo molto positivamente questo incontro – dichiara Pietro Magliano, consigliere comunale a Campagna e dirigente cittadino del partito– perché rappresenta un importante stimolo per continuare e rafforzare il lavoro del partito sul territorio. Il confronto diretto, la chiarezza degli obiettivi e la presenza di una figura di riferimento come Aurelio Tommasetti ci consentono di guardare al futuro con maggiore determinazione, mettendo al centro le esigenze dei cittadini e della nostra comunità».

Sulla stessa linea Bruno Avagliano, coordinatore cittadino della Lega a Campagna e dirigente regionale del partito: «Questo incontro rappresenta un segnale politico forte e incoraggiante. La Lega a Campagna è presente da circa dieci anni e nel tempo ha sempre ottenuto risultati significativi in termini elettorali e di consenso. Crediamo fermamente che Aurelio Tommasetti possa essere l’elemento chiave per continuare e rafforzare il lavoro del partito a Campagna e in tutta la provincia di Salerno, contribuendo concretamente alla crescita dei territori, alla valorizzazione delle competenze e alla costruzione di una proposta politica credibile e vicina ai cittadini».

La Lega Salvini Premier Campagna conferma così la propria volontà di proseguire con determinazione un percorso politico fondato su partecipazione, radicamento territoriale e attenzione ai bisogni reali della collettività.