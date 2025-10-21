A CASERTA LA PRESIDENTE DEL CONSORZIO ASI RAFFAELLA PIGNETTI SI CANDIDA CON CIRIELLI

Dopo giorni in cui si sono rincorse voci e indiscrezioni, la presidente del Consorzio ASI (Area Sviluppo Industriale) di Caserta Raffaela Pignetti ha sciolto le riserve ufficializzando la sua candidatura al Consiglio Regionale della Campania con il candidato di centrodestra Edmondo Cirielli, nella lista di Fratelli d’Italia.

Pignetti è una tecnica nominata dal centrosinistra, che ancora oggi ha la maggioranza in seno al consiglio direttivo dell’Asi.

“Ho deciso di candidarmi al Consiglio Regionale della Campania – spiega – per dare continuità al mio impegno, con ancora più forza e determinazione. Un impegno – aggiunge – che ha preso forma sul campo, in questi anni alla guida del Consorzio Asi, e che oggi diventa una missione: lavorare con forza per uno sviluppo che sia sostenibile e sociale, dare finalmente slancio alla crescita economica e industriale della nostra terra”.

Già protagonista di un percorso istituzionale e professionale volto alla valorizzazione del tessuto produttivo locale, Ra?aela Pignetti ha più volte sottolineato la necessità di un piano strategico che restituisca centralità alle imprese, alla formazione, alla sostenibilità sociale e alla riqualificazione ambientale.

“In questi anni – sottolinea – ho conosciuto una Campania che esprime un’ identità forte, una regione che ha tutte le potenzialità per essere protagonista, che rivendica con orgoglio la propria identità, il proprio potenziale produttivo e umano.