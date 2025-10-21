CAVA DE’ TIRRENI. SERVALLI PUNISCE SENATORE: REVOCATA LA DELEGA DI VICE SINDACO

Redazione Agenda Politicadai Comuni

La candidatura con la lista A TESTA ALTA di Nunzio Senatore non è piaciuta al Sindaco Vincenzo Servalli che, in questa fase, sta sostenendo il nome dell’assessore Garofalo, nella lista del PSI-AVANTI. E cosi’, questa mattina, a Senatore sono state, immediatamente, revocate le deleghe da Vice Sindaco.

Nell’ambito della riunione di Giunta, in vista della fase finale della consiliatura, il Sindaco ha proceduto ad un avvicendamento nella funzione di vicesindaco assegnando la delega all’assessore Adolfo Salsano. Restano invariate tutte le altre deleghe.

