FRANCO TAVELLA SI CANDIDA CON AVS: “CON LO STESSO SPIRITO DA SINDACALISTA”

“Mi candido alle elezioni regionali. Lo faccio con lo stesso spirito con cui ho vissuto 40 anni da sindacalista:

Ho speso tutta la mia vita accanto ai lavoratori. Ascoltandoli, lottando con loro, difendendo i loro diritti.”

Lo annuncia Franco Tavella, candidato alle Regionali nella lista di Alleanza Verdi Sinistra.

Oggi il disagio che vivono i cittadini di questo Paese e di questa Regione è davanti agli occhi di tutti, ogni giorno.

Oggi anche chi lavora fa fatica ad arrivare a fine mese, a mandare un figlio all’università, a costruirsi un futuro.

Mi candido per dare voce alle persone che vedono negati, ogni giorno, i propri diritti per far sì che quella voce arrivi nei palazzi, alle Istituzioni.

Con coerenza, con spirito di servizio verso la Comunità, oltre le logiche delle fatue promesse da campagna elettorale.

Sono sempre rimasto lì, dove c’erano i bisogni reali delle persone comuni. Lì continuerò il mio impegno politico.

So cosa vuol dire fare i conti con la realtà.

E so da che parte stare: sempre dalla stessa parte.