L’INDISCRETO. DE LUCA CANDIDATO ? NEI COLLEGI DI NAPOLI, AVELLINO E BENEVENTO

Vincenzo De Luca, a quanto si apprende, sarebbe sempre piu’ propenso a candidarsi alla carica di Consigliere Regionale nella lista A Testa Alta ma solo in alcuni collegi della Regione Campania: Napoli, Avellino e Benevento. E’ quanto trapela da alcuni ambienti vicini al Pd. Pare che il Presidente della Regione, preoccupato anche dall’andamento della campagna elettorale di Roberto Fico, voglia scendere in campo per recuperare il voto di opinione a suo favore e, in maniera indiretta, anche a sostegno del candidato Presidente del Campo Largo. Sembra, tra l’altro, che possa portare con se, almeno in Provincia di Avellino, l’attuale assessore alla Scuola Lucia Fortini. Nelle prossime ore la vicenda della candidatura di De Luca alla carica di Consigliere Regionale sarà, di certo, piu’ chiara, anche perchè a partire dalle 8:00 di venerdi’ 24 e fino alle 12:00 di sabato 25 ci sarà il deposito delle liste.

