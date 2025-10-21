EDMONDO CIRIELLI: “CAMPANIA, CON ME LEGALITA’ E TRASPARENZA. DIVENTEREMO UN MODELLO”

“Ho servito lo Stato in divisa e nelle istituzioni per tutta la mia vita. Da ufficiale dei Carabinieri, poi da parlamentare e oggi da Vice Ministro degli Esteri, ho sempre agito con un principio chiaro: difendere la legalità e mettere il merito davanti a ogni privilegio.”

Lo scrive il candidato Presidente della Regione Campania Edmondo Cirielli.

Con me Presidente finirà la stagione delle clientele e dei favori agli amici degli amici. Nessuno potrà condizionare le nostre scelte. In Campania torneranno la trasparenza e il rispetto delle regole. Apriremo porte e finestre nei palazzi del potere, restituendo ai cittadini ciò che è loro: una Regione limpida, giusta e vicina alla gente.

Noi vogliamo una Campania che diventi un modello per l’Italia, che rialzi la testa, che torni a credere nelle proprie forze, senza favoritismi.

Sarò un Presidente tra la gente, nei territori, ad ascoltare e decidere insieme con i cittadini. Riporteremo la politica nelle piazze, tra le persone, dove è nata.