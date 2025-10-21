CAVA DE’ TIRRENI. MAGGIORANZA SERVALLI TRABALLA, ATTESO INTERVENTO DEL PD

La revoca della carica di Vice Sindaco di Cava de’ Tirreni a Nunzio Senatore da parte del primo cittadino Vincenzo Servalli ha provocato un terremoto politico, all’interno dell’amministrazione del Comune metelliano, i cui effetti, ad oggi, sono difficili da prevedere. E’ lo stesso Senatore, con una sua dichiarazione, ad alzare il livello dello scontro.

“Prendo atto con amarezza” scrive Senatore, ” della decisione del sindaco di revocarmi dall’incarico di Vicesindaco.

Una scelta che arriva in un momento particolare e delicato, a ridosso delle imminenti elezioni regionali, nelle quali ho deciso di mettermi nuovamente al servizio dei cittadini, candidandomi per portare le istanze del nostro territorio a un livello istituzionale più elevato. Il sindaco ha invece scelto di sostenere un altro componente della giunta. Mi confronterò con il gruppo del Partito Democratico per assumere le opportune decisioni.”