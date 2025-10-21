ROBERTO FICO: “LA SICUREZZA E’ AL CENTRO DEL PROGRAMMA PROGRESSISTA”

“La sicurezza è un tema che sta al centro del programma della coalizione progressista. Perché difendere il diritto di tutti a vivere in una regione sicura significa difendere l’equità. Quello che è successo in queste ore a Caivano purtroppo non è un episodio isolato. Lo abbiamo visto in questi anni, e sicuramente non solo in Campania. Il nostro compito è rispondere con pragmatismo e visione. Per questo dobbiamo lavorare nelle scuole con presidi e insegnanti, fornendo loro tutto il supporto possibile. E ancora, andare oltre. Dobbiamo agire alla radice”. Lo scrive il candidato presidente della Regione Campania Roberto Fico sui suoi canali social.

“Per contrastare con efficacia la cultura della sopraffazione e della violenza – aggiunge Fico – serve una strategia a 360 gradi. Al lavoro straordinario di forze dell’ordine e magistratura va affiancato un impegno costante in molteplici ambiti, un’azione più ampia. Sui territori deve esserci un esercito di assistenti sociali, di psicologi, di insegnanti, di operatori che indirizzino i più giovani verso attività e opportunità: sport, cultura, formazione. Va rafforzata questa rete sociale. Dove la società avanza, infatti, ed offre possibilità ai più piccoli e alle loro famiglie, la criminalità indietreggia. Dove c’è una struttura sportiva, c’è meno spazio per uno spacciatore, dove c’è un teatro c’è meno spazio per la camorra”.

“Ecco, la nostra visione di società è questa. Dove lo Stato fa tutto il possibile per non lasciare nessuno indietro. Una scuola forte, un presidio costante delle istituzioni, un supporto pieno alle forze dell’ordine e alla magistratura, spazi di aggregazione, bellezza, costruzione di futuro. Senza bandiere ideologiche ma con l’obiettivo del bene comune”, conclude l’ex presidente della Camera.

