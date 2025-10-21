REGIONALI IN CAMPANIA. FEDERICA FORTINO: “CANDIDATA CON IL PD, PER IL FUTURO DELLA NOSTRA REGIONE”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie
“Con orgoglio e senso di responsabilità, voglio condividere la mia candidatura nel Partito Democratico alle Elezioni Regionali in Campania. Un impegno che nasce dal desiderio di rappresentare un territorio, i giovani, il partito.
Voglio ringraziare i vertici provinciali e locali, e il segretario regionale Piero De Luca, che indicandomi come capolista hanno inteso rafforzare la stima e la fiducia nei miei confronti.”
Lo scrive Federica Fortino, dirigente dei Giovani Democratici ed assessore comunale di Nocera Inferiore. 

Un ringraziamento anche all’amministrazione comunale di Nocera Inferiore, di cui mi onoro di far parte e grazie alla quale ho maturato ulteriormente la mia esperienza politica.
Il mio impegno proseguirà nel solco già tracciato a livello locale.
Ringrazio tutte le persone che ogni giorno, come me, credono nella politica come strumento di crescita, ascolto e partecipazione.
Ritengo questa candidatura un nuovo inizio da vivere insieme, con entusiasmo, energia e visione.
Per continuare a costruire il futuro della nostra Regione.
Insieme a Voi tutto diventa possibile.

Related Posts

Ottobre 21, 2025

FRANCO TAVELLA SI CANDIDA CON AVS: “CON LO STESSO SPIRITO DA SINDACALISTA”

Ottobre 20, 2025

DONATO ALONZO (A TESTA ALTA): “CON FICO LA MIA ESPERIENZA IMPRENDITORIALE”

Ottobre 20, 2025

IMMA VIETRI (FDI): “DE LUCA STIA SERENO, ALLA SANITA’ CI PENSERA’ CIRIELLI”