REGIONALI IN CAMPANIA. FEDERICA FORTINO: “CANDIDATA CON IL PD, PER IL FUTURO DELLA NOSTRA REGIONE”

Voglio ringraziare i vertici provinciali e locali, e il segretario regionale Piero De Luca, che indicandomi come capolista hanno inteso rafforzare la stima e la fiducia nei miei confronti.”
Lo scrive Federica Fortino, dirigente dei Giovani Democratici ed assessore comunale di Nocera Inferiore.
Un ringraziamento anche all’amministrazione comunale di Nocera Inferiore, di cui mi onoro di far parte e grazie alla quale ho maturato ulteriormente la mia esperienza politica.
Il mio impegno proseguirà nel solco già tracciato a livello locale.
Ringrazio tutte le persone che ogni giorno, come me, credono nella politica come strumento di crescita, ascolto e partecipazione.
Ritengo questa candidatura un nuovo inizio da vivere insieme, con entusiasmo, energia e visione.
Per continuare a costruire il futuro della nostra Regione.
Insieme a Voi tutto diventa possibile.