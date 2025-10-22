I CANDIDATI DEL PD A NAPOLI PER LA FIRMA DELLA CANDIDATURA. DOMANI LA DIREZIONE REGIONALE

Sono tutti in viaggio verso Napoli i candidati del Partito Democratico alle prossime elezioni regionali: è, infatti, fissata in sede la firma dell’accettazione della candidatura per tutti i candidati e le candidate delle singole province, in vista del deposito della documentazione, in programma da venerdi’ mattina sino alle 12 di sabato 25 Ottobre. Dopo aver raccolto le firme, il Segretario Regionale del Pd Campania Piero De Luca terrà la riunione della Direzione Regionale, in programma per domani 23 Ottobre che, nella sostanza, andrà a ratificare le proposte di candidatura che sono giunte dai territori delle singole province della Campania.

