A CONTE E’ MANCATO IL CORAGGIO DI DIRE CHE L’ITALIA NON E’ LA LOMBARDIA

Diciamola tutta: al Presidente del Consiglio, per motivi non troppo chiari, è mancato il coraggio di fare una scelta differenziata per territori. Giuseppe Conte, dopo oltre 50 giorni di emergenza, non ha voluto guardare in faccia alla realtà italiana che è diversa, profondamente, a seconda delle Regioni. La Lombardia, ad esempio, non è la Campania, il Piemonte, giusto per fare chiarezza, non è la Sicilia, l’Emilia Romagna, pare evidente, non puo’ essere paragonata alla Puglia. Non vogliamo indagare sui motivi della maggiore espansione della epidemia di Covid 19 ma il Governo doveva prendere atto di questa abissale differenza e consentire, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, una ripartenza diversa, Regione per Regione. Forse, ma nessuno lo dirà apertamente, le pressioni di politici ed imprenditori del Nord hanno bloccato ogni tentativo di una riapertura geograficamente differente: era già accaduto quando qualcuno, mesi fa, propose di delineare come Zona Rossa solo ed esclusivamente la Lombardia. Troppo coraggio, anche in quel caso, troppo per un Presidente del Consiglio che si regge su di un equilibrio precario che, forse, da ieri sera è ancora meno saldo perchè la politica non è solo attuazione di consigli tecnici ma anche strategia, visione. E coraggio.

