A MILANO IL VIDEO MESSAGGIO DI SILVIO BERLUSCONI: “IN GIACCA E CAMICIA DOPO UN MESE”

“Eccomi, sono qui per voi, in giacca e camicia dopo un mese”. Con queste parole il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha aperto il videomessaggio trasmesso al convegno degli azzurri a Milano. “Noi siamo il pilastro essenziale e leale di questa maggioranza, siamo la spina dorsale di questo Governo. Per questo siamo in campo, per far sì che le sue decisioni siano davvero corrette, giuste, equilibrate”, ha aggiunto.

“In pochi mesi, con i miei più cari amici sapemmo dar vita all’unico partito in Italia che è continuatore e interprete della tradizione liberale, della tradizione cristiana, della tradizione garantista, della tradizione europeista e atlantista e vincemmo le elezioni”, ha sottolineato Berlusconi. “Questi valori – ha proseguito – sono in noi: ci appartengono perché sono quelli più naturali negli uomini liberi del ventunesimo secolo. Noi non siamo professionisti della politica, noi siamo uomini che vengono dal lavoro, dalle professioni, dall’imprenditoria. Anche in questo siamo diversi da loro”. “Loro in maggioranza non hanno mai lavorato, hanno fatto solo politica, hanno parlato, parlato, parlato e soprattutto sparlato”, ha aggiunto.