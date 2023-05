I GIOVANI DI FORZA ITALIA SALERNO A MILANO PER LA CONVENTION DEL PARTITO

“Al termine della nostra Convention di Milano le emozioni sono tante: quasi quante le mani strette, gli abbracci, la condivisione di idee e progetti, strategie nuove ed ambiziose come ambizioso è stato il percorso di questo partito, che in quasi trent’anni ha cambiato in meglio l’Italia, l’ha conservata libera e vuole consegnarla ad un futuro brillante.”

Lo scrive Pietro Costabile, Responsabile Provinciale dei Giovani di Forza Italia Salerno.

Di tutte le emozioni sono due però quelle che mi hanno investito maggiormente: orgoglio, verso i nostri giovani, la struttura portante delle nostre attività da Salerno fino a Milano ed oltre, e gioia, nel potermi sentire parte di un gruppo di donne ed uomini che, pur provenendo dai loro impegni nelle imprese e nelle professioni, contribuiscono in ogni modo allo sviluppo del paese. Per tutto quello che abbiamo vissuto e per tutto quello che ancora ci attende, grazie a tutti coloro che condividono con me questo percorso: Forza Italia, oggi più che mai, è la mia casa.