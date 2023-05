SOLOFRA. ANTONELLO D’URSO: “LA CONFUSIONE REGNA SOVRANA NELLE STANZE DELLA GIUNTA”

“La confusione amministrativa e politica regna sovrana nelle stanze dell’amministrazione comunale di Solofra. E la dimostrazione concreta ci arriva dalle ultime delibere di giunta dove due assessori, contemporaneamente, sono assenti e presenti: la vicenda riguarda due membri di giunta i quali, come da verbale che tutti possono consultare, vengono riportati assenti, salvo poi, nella dicitura successiva, essere considerati l’uno presente nella casa comunale e l’altro collegato da remoto. Cosa sta accadendo, realmente, nella giunta del “Lento Fare”? Si tratta di una crisi di maggioranza, anche politica, o di una situazione caotica in cui lavorano gli amministratori comunali ?”

Lo dichiara il consigliere comunale di Solofra Libera Antonello D’Urso.

Siamo dinanzi ad uno stato di confusione totale anche perchè la maggioranza del sindaco pro-tempore contraddice se stessa con gli atti: dopo aver, nel mese di Settembre 2022, approvato in Consiglio Comunale lo Schema di Convenzione per l’adesione al Sistema Idrico di Gestione – al quale affidare le forniture idriche per le nostre famiglie e le nostre imprese- nell’ultima delibera di giunta viene affidato, il medesimo servizio, ancora una volta alla Solofra Servizi. Dove sta la verità ? Che cosa sta accadendo nelle stanze della maggioranza ? Sulla vicenda dell’affidamento alla Solofra Servizi del medesimo servizio, nel corso del prossimo consiglio comunale, chiederemo , come Solofra Libera, un chiarimento per conoscere i reali motivi di una scelta che va in netta contraddizione con quanto deciso, dalla stessa maggioranza, in precedenza.