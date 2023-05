ELLY SCHLEIN RIAPRE IL CANTIERE CON IL M5S: “CON CONTE DIALOGO NON SOLO SUL LAVORO”

Con il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, “c’è un dialogo, assolutamente, non solo sul tema del lavoro di qualità, su quello del salario minimo, sul quale anche le altre opposizioni hanno avanzato delle proposte. Dialogheremo in Parlamento per unire i nostri sforzi”. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, parlando con i cronisti, a margine della manifestazione a Bologna sul lavoro di Cgil, Cisl e Uil. Iniziativa alla quale l’ex premier non è presente.

