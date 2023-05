CASTEL SAN GIORGIO. FDI DENUNCIA: “CIMITERO, PIANTE DONATE GIA’ ELIMINATE”

???? ????????????????????!!!!

l’8 marzo, l’Associazione Circolo Amici per l’ambiente di Castel San Giorgio dona quattro cipressi al Cimitero di Castel San Giorgio e durante una manifestazione pubblica e religiosa gli stessi vengono piantumati in ricordo di Manuel, Serena, Michele e Vincenzo, i quattro nostri giovani concittadini strappati prematuramente agli affetti dei loro cari.

che va decisamente plaudito e sottolineato, viene esteso anche alle tante vittime di tumore del nostro territorio, ai morti per Covid-19, ai neonati e ai bambini che non ci sono più, a chi è morto a causa del morbo di Parkinson, per l'Alzheimer, di morte sul lavoro ed alle donne morte per violenza.

Una grande partecipazione che ha visto la presenza del Parroco Don Gianluca Cipolletta, della stessa Sindaca, degli assessori e consiglieri comunali e di tanti cittadini ma anche delle famiglie dei quattro giovani.

Il gesto del piantare i cipressi ha semplicemente rappresentato che con tanto amore il ricordo di chi non c’è più resta sempre “piantato” nei secoli.