A MONTELLA (AVELLINO) SABATO IL CONFRONTO TRA ROBERTO FICO E PIERO DE LUCA

Il primo confronto pubblico tra il candidato alla Presidente della Regione Campania Roberto Fico ed il futuro segretario regionale del Pd Piero De Luca è in programma, per sabato prossimo, a Montella, in Provincia di Avellino. L’occasione è quella della Festa dell’Unità, organizzata dal Circolo locale del PD, che è riuscito a mettere insieme sia De Luca Jr che Fico. Il candidato alla Presidenza della Regione Campania, intanto, sta lavorando all’organizzazione della campagna elettorale per le Regionali di Novembre che non prevede comizi nei comuni piu’ importanti ma una serie di eventi soprattutto nei centri minori e dell’entroterra della Regione Campania.

Share on: WhatsApp