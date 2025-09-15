IL SINDACO MANFREDI: “LA COALIZIONE E’ PRONTA, ORA SERVE LA DATA DEL VOTO IN CAMPANIA”

“Ora la coalizione di centrosinistra lavorerà sotto la spinta di Fico per individuare le priorità da inserire nel programma. L’unica cosa su cui serve adesso è un’accelerazione per la data delle Regionali: è giusto per tutti conoscere la data delle elezioni e mi auguro che questo nei prossimi giorni sia comunicato da chi di dovere”. Lo ha detto Massimiliano Manfredi, consigliere regionale del Pd in Campania, in vista delle prossime elezioni a novembre. Entro domani a mezzogiorno, infatti, l’attuale governatore De Luca dovrà firmare il documento per il voto il 16 e 17 novembre, oppure si slitterà al 23 e 24 novembre.

“Noi lasciamo – spiega Manfredi – una Campania migliore di quella che abbiamo trovato dieci anni fa. Il centrodestra può anche dire che la situazione è disastrosa, ma segnalo che in questi dieci anni i cittadini hanno detto l’opposto, tanto è vero che abbiamo completato due mandati, cosa che non è successa al centrodestra. Schlein dice di stare attenti al fuoco amico?

Sono sereno, mi pare che dopo mesi di discussione, anche con un percorso difficile, ora abbiamo un centrosinistra con una coalizione larga e un candidato forte e autorevole, che sta lavorando al programma con la coalizione, mentre dall’altra parte non sappiamo ancora chi sarà il nostro avversario, quindi tutta questa preoccupazione per il fuoco amico non ce l’ho”.

“Ricordo che il campo largo è stato inventato a Napoli, nell’area metropolitana, e che questa coalizione così ampia non governa solo il Comune di Napoli e la Città Metropolitana ma anche la gran parte dei Comuni, dove ci sono gli stessi problemi e le stesse sensibilità. Se localmente si sono trovate delle posizioni di sintesi che ci consentono di governare anche con grande soddisfazione dei cittadini – conclude – non vedo perché non si possano trovare punti di equilibrio anche a livello regionale sugli stessi temi come l’ambiente o il sostegno alle fasce deboli”

