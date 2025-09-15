FRANCO MARI (AVS): “ITALIANI SEMPRE PIU’ POVERI, SERVE ADEGUARE GLI STIPENDI”

In questi giorni l’Istat certifica che i beni alimentari sono aumentati del 30% dal 2019 ad oggi, mentre l’Osservatorio Job Pricing conferma quello che già sapevamo: gli stipendi in Italia hanno perso in media l’11% e più del potere d’acquisto.

Praticamente chi si alza ogni mattina per andare a lavorare ha perso un mese di retribuzione ogni anno.”

Lo scrive il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari.