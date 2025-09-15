FRANCO MARI (AVS): “ITALIANI SEMPRE PIU’ POVERI, SERVE ADEGUARE GLI STIPENDI”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie
“Il carovita morde e non c’è propaganda che tenga.
In questi giorni l’Istat certifica che i beni alimentari sono aumentati del 30% dal 2019 ad oggi, mentre l’Osservatorio Job Pricing conferma quello che già sapevamo: gli stipendi in Italia hanno perso in media l’11% e più del potere d’acquisto.
Praticamente chi si alza ogni mattina per andare a lavorare ha perso un mese di retribuzione ogni anno.”
Lo scrive il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Franco Mari. 

Nonostante le favole che racconta Giorgia Meloni l’Italia è più povera e gli italiani non ce la fanno più.
Di fronte a una situazione così drammatica c’è una sola cosa che si dovrebbe fare e subito: adeguare automaticamente gli stipendi all’inflazione, come fa la nostra proposta “Sblocca Stipendi”. Per permettere a chi lavora di guardare al futuro con un po’ di speranza.

Related Posts

Settembre 15, 2025

COMMISSIONE INCHIESTA COVID. EMERGONO LE BUGIE DELL’EX MINISTRO SPERANZA

Settembre 15, 2025

FRANCO PICARONE (PD): “COMPLIMENTI AD ORGANIZZATORI DELLA STRAPOLLESE”

Settembre 15, 2025

MARTINO D’ONOFRIO: “AI NOSTRI STUDENTI L’AUGURIO DI COLTIVARE CURIOSITA’ E PASSIONE”