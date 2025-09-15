FRANCO PICARONE (PD): “COMPLIMENTI AD ORGANIZZATORI DELLA STRAPOLLESE”

Sabato ho partecipato all’avvio della gara podistica Strapollese a Polla!

Diciassettesima edizione di una corsa podistica di 10 km che accoglie atleti e amatori da tutto il sud. In Piazza A. Forte, ho avuto il piacere di vivere questo bellissimo momento di sport e comunità. Ho visto una grande partecipazione e tanto entusiasmo, segno di quanto eventi come questo siano importanti per promuovere aggregazione, benessere e valorizzazione del nostro territorio.