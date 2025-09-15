REGIONALI IN CAMPANIA, MARTUSCIELLO (FI): “LE NOSTRE LISTE GUARDANO AL CENTRO”

“Le liste di Forza Italia per le prossime regionali avranno una fortissima connotazione centrista, nella perfetta unione tra esperienze moderate e società civile. C’è spazio, tempo e soprattutto la voglia di allargare ancora”. Lo dice il segretario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, lanciando un appello ai moderati. “Non possono stare a sinistra – sottolinea -. Facciamo quindi un appello a coloro che ancora non hanno scelto di farlo: imboccare la strada del popolarismo per rafforzare l’unico progetto credibile in questo paese, quello del Partito popolare europeo”.

