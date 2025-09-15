REGIONALI IN CAMPANIA, RISPUNTA ERNESTO SICA: “SONO MODERATO ED IRREGOLARE”

Come da tradizione, all’approssimarsi della scadenza elettorale per le Regionali in Campania, rispunta il nome di Ernesto Sica, già Sindaco di Pontecagnano Faiano, che dopo aver affrontato le Regionali con il PDL e con Italia Viva, si mette sul mercato delle liste, grazie ad una associazione, di cui è presidente.

“Con Futuro Sud vogliamo avviare un dibattito vero – dichiara Ernesto Sica –. C’è bisogno di discutere di temi, di riempire la prossima sfida delle regionali con proposte concrete e non solo con slogan. Vogliamo farlo mettendo insieme pubblico e privato, costruendo reti e sinergie, facendo di Salerno e della Campania un polo di attrazione per turismo, cultura e investimenti. È tempo di visione e coraggio: non servono alibi, ma azioni”.

Sul sul ruolo aggiunge: “Sono un irregolare, un moderato, un riformista che ama la politica. Ne vedo poca, provocherò con le idee. Tutti”.